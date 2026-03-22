¿Aún no votaste? Esta es la hora límite para acudir a tu recinto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la votación en Bolivia estará habilitada hasta las 16:00 de este domingo, en el marco de las elecciones subnacionales.

A través de sus canales oficiales, el Órgano Electoral recordó que todos los recintos de votación funcionarán dentro de ese horario en todo el país.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía acudir con anticipación para evitar aglomeraciones en los centros de sufragio.

Jornada electoral en curso

La jornada se desarrolla a nivel nacional con millones de ciudadanos convocados a elegir a sus autoridades departamentales y municipales.

El horario establecido forma parte del cronograma oficial que contempla ocho horas continuas de votación.

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