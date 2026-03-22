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“Jornada electoral tranquila": analista advierte que el reto será el conteo

Fundación Jubileo señala que los incidentes son aislados y que la participación se mantiene constante.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 14:00

Foto: El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. Archivo.
Bolivia

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La jornada electoral en Bolivia avanza con un clima de tranquilidad y participación sostenida, según la evaluación realizada durante la primera mitad del día.

El analista Juan Carlos Núñez, representante de la Fundación Jubileo, indicó que, pese a algunas observaciones puntuales, el proceso se desarrolla con normalidad.

“Reina un clima de tranquilidad, salvo algunas preocupaciones que son mínimas en todo el país”, afirmó.

Núñez explicó que los incidentes registrados son aislados y no afectan el desarrollo general de la votación.

También destacó el comportamiento de los votantes, señalando que el proceso avanza con mayor agilidad de lo previsto, con una participación constante desde las primeras horas.

Atención en el conteo

El analista advirtió que la etapa más compleja será el cierre de mesas y el conteo de votos, que requerirá mayor atención.

“Ahí sí hay un trabajo en detalle que va a requerir mucha atención”, explicó.

Pese a ello, expresó una evaluación positiva sobre el desarrollo general de la jornada electoral.

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