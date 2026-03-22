Jornada tranquila y alta participación: menos del 1% de mesas con demoras en Cochabamba, según TED

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Roberto Kanaudt, informó que la media jornada de votación transcurrió con normalidad y dentro de los tiempos previstos.

“Ha sido una jornada tranquila, con tiempos óptimos y total regularidad a nivel electoral”, señaló.

Kanaudt mencionó que en algunos casos, menos del 1% de las mesas tuvieron demoras en su instalación debido a la espera de jurados, quienes fueron designados en algunos casos directamente de las filas de votantes

Remarcó que pese al retraso todas las mesas se instalaron con normalidad, y los notarios reportaron que el proceso se desarrollaba correctamente.

Certificados de impedimento

El vocal del TED recordó que los certificados de impedimento de sufragio, dirigidos a ciudadanos habilitados que no puedan votar por causas de fuerza mayor o caso fortuito, podrán ser emitidos por un plazo de un mes en oficias del Tribunal Electoral Departamental .

Estos certificados permiten justificar la ausencia y deben ser notificados por los notarios a los jueces electorales, precisó.

El vocal también indicó que el proceso de cómputo de votos comenzará a las 18:00 horas, en la Sala Plena que se instalará en el Hotel Regina.



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