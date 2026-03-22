Jornada tranquila y alta participación: menos del 1% de mesas con demoras en Cochabamba, según TED

La jornada electoral transcurre con alta participación ciudadana y sin incidentes relevantes. Menos del 1% de mesas registró demoras, mientras el TED confirma un mes de plazo para tramitar certificados de impedimento.
22/03/2026 14:31
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El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Roberto Kanaudt, informó que la media jornada de votación transcurrió con normalidad y dentro de los tiempos previstos.
“Ha sido una jornada tranquila, con tiempos óptimos y total regularidad a nivel electoral”, señaló.
Remarcó que pese al retraso todas las mesas se instalaron con normalidad, y los notarios reportaron que el proceso se desarrollaba correctamente.
Certificados de impedimento
El vocal del TED recordó que los certificados de impedimento de sufragio, dirigidos a ciudadanos habilitados que no puedan votar por causas de fuerza mayor o caso fortuito, podrán ser emitidos por un plazo de un mes en oficias del Tribunal Electoral Departamental .
Estos certificados permiten justificar la ausencia y deben ser notificados por los notarios a los jueces electorales, precisó.
El vocal también indicó que el proceso de cómputo de votos comenzará a las 18:00 horas, en la Sala Plena que se instalará en el Hotel Regina.
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