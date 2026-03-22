El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, presentó un informe preliminar de la media jornada electoral, destacando que el proceso se desarrolla con normalidad a nivel nacional, con incidentes considerados aislados.

“No tenemos novedades de mayor relevancia a nivel nacional, a excepción de un par de casos”, afirmó, al remarcar que predomina un clima de tranquilidad.

Sin embargo, detalló que, entre el viernes, sábado y el día de votación se registraron 529 personas arrestadas o aprehendidas por incumplir el Auto de Buen Gobierno.

“La mayor incidencia la tenemos en Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba”, precisó.

Asimismo, informó que 408 vehículos fueron retenidos en todo el país, principalmente por circular sin autorización o con permisos falsificados.

“La mayor cantidad se registra el día de hoy (domingo)”, indicó.

En cuanto a seguridad vial, reportó 126 hechos de tránsito, con un saldo de ocho personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Además, se contabilizaron 375 delito en los últimos tres días, en su mayoría de carácter común.

Sokol también destacó el despliegue policial a nivel nacional, con un total de policías desplegados que asciende a 27.170 efectivos, quienes realizan tareas de custodia de material electoral, resguardo de recintos y control en carreteras.

Entre los hechos relevantes, mencionó la muerte de un ciudadano en Trinidad, Beni, por un infarto cuando se dirigía a cumplir funciones como delegado de mesa, así como incidentes en el municipio de Exaltación, también en el departamento beniano, donde se intervino para garantizar el desarrollo de la votación.

Pese a estos casos, la autoridad policial reiteró el balance positivo de la jornada.

“Consideramos que es una jornada electoral bastante tranquila, pacífica”, concluyó.

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