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Policía reporta 529 arrestados y 408 vehículos retenidos en el país

Mientras miles de ciudadanos participan activamente en las elecciones, la Policía reporta infracciones al Auto de Buen Gobierno, aunque destaca un clima general de tranquilidad en todo el país.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 14:35

Foto: El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.
Bolivia

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El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, presentó un informe preliminar de la media jornada electoral, destacando que el proceso se desarrolla con normalidad a nivel nacional, con incidentes considerados aislados.

“No tenemos novedades de mayor relevancia a nivel nacional, a excepción de un par de casos”, afirmó, al remarcar que predomina un clima de tranquilidad.

Sin embargo, detalló que, entre el viernes, sábado y el día de votación se registraron 529 personas arrestadas o aprehendidas por incumplir el Auto de Buen Gobierno.

“La mayor incidencia la tenemos en Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba”, precisó.

Asimismo, informó que 408 vehículos fueron retenidos en todo el país, principalmente por circular sin autorización o con permisos falsificados.

“La mayor cantidad se registra el día de hoy (domingo)”, indicó.

En cuanto a seguridad vial, reportó 126 hechos de tránsito, con un saldo de ocho personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Además, se contabilizaron 375 delito en los últimos tres días, en su mayoría de carácter común.

Sokol también destacó el despliegue policial a nivel nacional, con un total de policías desplegados que asciende a 27.170 efectivos, quienes realizan tareas de custodia de material electoral, resguardo de recintos y control en carreteras.

Entre los hechos relevantes, mencionó la muerte de un ciudadano en Trinidad, Beni, por un infarto cuando se dirigía a cumplir funciones como delegado de mesa, así como incidentes en el municipio de Exaltación, también en el departamento beniano, donde se intervino para garantizar el desarrollo de la votación.

Pese a estos casos, la autoridad policial reiteró el balance positivo de la jornada.

“Consideramos que es una jornada electoral bastante tranquila, pacífica”, concluyó.

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