Chuquisaca vota al 100%: todas las mesas abiertas y alta participación marcan la jornada

El Tribunal Electoral Departamental (TED) calificó como satisfactoria la media jornada y pidió mantener la calma en el escrutinio.

A mitad de la jornada electoral, el departamento de Chuquisaca reporta un desarrollo exitoso del proceso, con la totalidad de mesas habilitadas y una destacada participación ciudadana.

El presidente del TED, Fabio Chacolla, informó que hasta las 10:00, el 100% de las mesas ya se encontraba en funcionamiento.

“Se ha corroborado el trabajo logístico que hemos realizado con mucha antelación”, señaló, respaldado por observaciones internacionales.

Aunque se registraron algunos retrasos en la instalación de ciertas mesas, estos fueron subsanados sin afectar el desarrollo general de la jornada.

“Valoramos la disciplina democrática con la cual el chuquisaqueño está acudiendo tanto en capital como en provincias a emitir su voto”, afirmó, subrayando la importancia de esta elección para el futuro del departamento.

Asimismo, exhortó a jurados electorales y delegados a mantener la calma durante el proceso de escrutinio.

“Deben resolver cualquier contingencia de manera pacífica y conforme al diálogo para evitar errores en las actas”, recomendó.

Desde el Tribunal Electoral se continuará con el monitoreo de los recintos, con el objetivo de garantizar una jornada transparente, ordenada y sin conflictos.

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