Fiscalía confirma jornada tranquila y participación activa en Potosí

Más de 90 fiscales fueron desplegados en todo el departamento para monitorear el desarrollo del proceso electoral.

En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, la Fiscalía Departamental de Potosí informó que la primera mitad de la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin hechos de relevancia.

Según el reporte oficial, no se registraron incidentes que hayan requerido la intervención del Ministerio Público.

“Hemos tenido una primera jornada absolutamente tranquila, no se han reportado hechos de mayor trascendencia”, señaló el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio.

Las autoridades también destacaron la participación ciudadana.

“Hemos podido observar la concurrencia masiva de la población potosina a los diferentes recintos electorales ejerciendo su derecho al voto”, indicó.

Para garantizar el control y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, la Fiscalía desplegó cerca de 95 servidores públicos entre fiscales y personal de apoyo en capital y provincias.

A nivel nacional, la Policía Boliviana también ejecuta un amplio operativo de seguridad, con más de 27.000 efectivos desplegados, de los cuales más de 5.000 se concentran en el departamento de Santa Cruz.

Las autoridades esperan que el resto de la jornada continúe en el mismo marco de tranquilidad y orden registrado hasta el momento.

Mira la programación en Red Uno Play