Reabren la vía Unduavi–Chulumani tras derrumbes por intensas lluvias

La transitabilidad en el tramo Unduavi–Chulumani, en el sector Tres Marías del departamento de La Paz, fue restablecida tras un derrumbe que obligó al cierre temporal de la carretera durante la mañana.

El deslizamiento de material fue provocado por las intensas lluvias que afectan a la región, generando riesgo para la circulación vehicular y obligando a una intervención inmediata.

Ante la emergencia, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desplegó personal técnico especializado y maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza en la plataforma vial. Gracias a esta acción oportuna, se logró habilitar nuevamente el paso.

El gerente regional de la ABC en La Paz, Emilio Huver Luna, recomendó a los conductores circular con precaución, advirtiendo que las lluvias podrían continuar provocando nuevos eventos en la zona.

La ruta hacia Los Yungas, una de las más transitadas del departamento, vuelve a estar operativa, aunque bajo vigilancia constante ante posibles deslizamientos.

Desde la ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se reiteró el compromiso de responder de manera inmediata a emergencias viales, priorizando la seguridad de los usuarios y la continuidad del tránsito en la red carretera del país.

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