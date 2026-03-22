Filas en el TED La Paz: ciudadanos buscan certificados de impedimento en plena jornada

Mientras gran parte de la población acude a votar, otro grupo de ciudadanos se concentra en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, donde se registran largas filas para obtener el certificado de impedimento de sufragio.

Desde tempranas horas, personas que no pudieron emitir su voto por distintas razones se apersonan al lugar para tramitar este documento, indispensable para evitar sanciones. La alta demanda ha generado tiempos de espera que alcanzan hasta los 45 minutos, pese a que la emisión del certificado toma apenas cinco minutos.

Para la atención, el TED habilitó tres ventanillas y estableció como único requisito la presentación de la cédula de identidad original, además de la presencia personal del solicitante.

Según la información oficial, la atención continuará de manera ininterrumpida hasta las 16:00 de este domingo. Sin embargo, quienes no logren obtener el certificado durante la jornada electoral podrán hacerlo a partir de este lunes y durante los próximos 30 días calendario.

En ese periodo, la atención será de 08:30 a 16:30 en las instalaciones del TED La Paz, donde los ciudadanos deberán presentar su documento de identidad junto con el justificativo que respalde su inasistencia a la votación.

En medio de la jornada electoral, las filas en el TED reflejan otra cara del proceso: la de quienes, por distintos motivos, buscan regularizar su situación y cumplir con la normativa vigente.

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