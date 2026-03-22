“Se elige el futuro de Santa Cruz”, afirma Paola Aguirre tras emitir su voto

La candidata a vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, participó este domingo 22 de marzo en la jornada electoral emitiendo su voto en la Unidad Educativa Sor María Cristina Pérez, ubicada en el barrio Guaracachi.

Aguirre llegó al recinto acompañada por el candidato a la Gobernación, Juan Pablo Velasco, además de familiares y simpatizantes, quienes le brindaron muestras de apoyo durante su ingreso al centro de votación.

“Estamos profundamente felices por el grato recibimiento de los vecinos en este recinto electoral de un barrio emblemático. Agradecida por las muestras de cariño y respaldo”, expresó la candidata tras sufragar.

En sus declaraciones, Aguirre destacó la importancia de la jornada electoral, subrayando que no solo se eligen autoridades, sino el rumbo del departamento.

“No solo se eligen a dos personas, se elige el futuro del departamento de Santa Cruz por los próximos cinco años. Pedimos un voto consciente, responsable y con sentido de compromiso con nuestra gente”, manifestó.

Asimismo, aseguró que tienen altas expectativas sobre los resultados, señalando que confían tanto en el trabajo realizado durante la campaña como en la decisión del electorado cruceño.

Por su parte, Velasco resaltó el significado del momento y el potencial del departamento.

“Estamos acompañando a Paola en su barrio, en su colegio, con su familia, con una gran esperanza de que vienen nuevos tiempos para Santa Cruz. Este departamento tiene un enorme potencial y vamos a luchar por lo que nos merecemos”, afirmó.

En relación al control electoral, el candidato indicó que su organización cuenta con un sistema de monitoreo propio. “Tenemos una aplicación con más de 10 mil personas, entre equipo y voluntarios. Esperamos contar con entre el 80% y el 90% de las actas hasta las 18:00, para luego contrastarlas con las actas oficiales del Tribunal Electoral Departamental”, explicó.

Finalmente, Velasco expresó confianza en las autoridades electorales, tanto del Tribunal Supremo Electoral como del ente departamental, en el desarrollo transparente del proceso.

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