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¿Le retuvieron su vehículo? Esto debe pagar por infringir la restricción electoral

La disposición forma parte de las medidas establecidas para garantizar el orden y la seguridad durante las elecciones subnacionales que se desarrollan en todo el país.

Charles Muñoz Flores

22/03/2026 15:26

¿Le retuvieron su vehículo? Conozca el monto de la multa. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Durante la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, varios vehículos fueron retenidos por incumplir la restricción de circulación sin autorización emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con la normativa vigente, esta infracción está sancionada con una multa de Bs 660, equivalente al 20% del salario mínimo nacional. La disposición forma parte de las medidas establecidas para garantizar el orden y la seguridad durante las elecciones subnacionales que se desarrollan en todo el país.

El TSE recordó que estas sanciones están respaldadas por la Ley N.º 026 del Régimen Electoral, que regula tanto las obligaciones de los ciudadanos como las faltas operativas durante los procesos electorales. Asimismo, la Resolución TSE-RSP-ADM N.º 428/2024 fija un escalafón de multas que se aplica tanto a votantes como a organizadores y ciudadanos en general.

Las autoridades recalcaron que el uso de vehículos, ya sean oficiales o privados, está restringido durante la jornada electoral, salvo en casos autorizados previamente por el organismo electoral.

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