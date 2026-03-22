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Santa Cruz iniciará conteo de actas desde las 18:00 en sala plena

A las 18:00 arranca formalmente el centro de cómputo departamental con la presencia de todos los vocales. Si llega poco material inicial, el proceso se pausará para retomar con fuerza a las 20:00 de manera ininterrumpida.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/03/2026 15:31

El TED Santa Cruz inicia sala plena a las 18:00. Foto Marianela Aguirre

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El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz de la Sierra, Marco Monasterio, informó que a las 18:00 se instalará la sala plena con la presencia de los vocales electorales para iniciar el cómputo de las actas provenientes de los recintos de votación.

La autoridad explicó que, en caso de que llegue una cantidad reducida de material electoral en las primeras horas, se declarará un cuarto intermedio para retomar el proceso a las 20:00, una vez se cuente con un volumen suficiente que permita realizar un cómputo continuo.

“Vamos a declarar un cuarto intermedio en caso de que tengamos muy poco material electoral, para reinstalarlo a las 20:00, cuando se tenga la suficiente cantidad de material para proceder con el cómputo ininterrumpido hasta concluir con el cómputo departamental”, señaló Monasterio.

De acuerdo con información del Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los tribunales electorales departamentales deben iniciar a las 18:00 sus centros de cómputo para comenzar la validación de las actas que llegan desde los recintos electorales.

En esta jornada, los bolivianos acuden a las urnas para elegir a 5.432 nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales, entre titulares y suplentes.

 

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