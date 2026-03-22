El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz de la Sierra, Marco Monasterio, informó que a las 18:00 se instalará la sala plena con la presencia de los vocales electorales para iniciar el cómputo de las actas provenientes de los recintos de votación.

La autoridad explicó que, en caso de que llegue una cantidad reducida de material electoral en las primeras horas, se declarará un cuarto intermedio para retomar el proceso a las 20:00, una vez se cuente con un volumen suficiente que permita realizar un cómputo continuo.

“Vamos a declarar un cuarto intermedio en caso de que tengamos muy poco material electoral, para reinstalarlo a las 20:00, cuando se tenga la suficiente cantidad de material para proceder con el cómputo ininterrumpido hasta concluir con el cómputo departamental”, señaló Monasterio.

De acuerdo con información del Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los tribunales electorales departamentales deben iniciar a las 18:00 sus centros de cómputo para comenzar la validación de las actas que llegan desde los recintos electorales.

En esta jornada, los bolivianos acuden a las urnas para elegir a 5.432 nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales, entre titulares y suplentes.

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