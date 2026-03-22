Balance de seguridad: Cochabamba registra aprehensiones y retenciones vehiculares en jornada electoral

El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba presentó un informe detallado sobre las incidencias registradas desde las 00:00 horas de este domingo electoral. Las diferentes unidades operativas reportaron desde delitos de orden penal hasta el incumplimiento del auto de buen gobierno, marcando una jornada de intensa actividad para las fuerzas del orden.

Delitos y violencia intrafamiliar

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó la atención de cinco casos de relevancia: un hecho de abuso sexual, un robo agravado, un caso de lesiones graves y dos aprehensiones por el uso de instrumentos falsificados. Estos últimos corresponden a ciudadanos que intentaron circular con permisos vehiculares fraguados.

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) reportó una cifra alarmante de diez casos atendidos por violencia intrafamiliar y violaciones. Lo más destacado de esta unidad fue la ejecución de diez mandamientos de aprehensión contra ciudadanos que acudieron a sus mesas de sufragio teniendo deudas pendientes con la justicia. Las capturas se distribuyeron en el Valle Alto (1), Quillacollo (4), Sacaba (2) y el municipio de Cercado (3), afectando a las zonas norte, sur y central.

Tránsito y operativos de auxilio

La Unidad Operativa de Tránsito mantuvo una vigilancia estricta sobre la prohibición de circulación vehicular. Hasta el momento, se ha procedido a la retención de 41 motorizados en todo el departamento: 16 vehículos de cuatro ruedas y 25 motocicletas. Los infractores deberán cumplir con las multas establecidas por el Tribunal Electoral antes de recuperar sus unidades.

En cuanto a las labores de rescate, la unidad de Bomberos atendió tres incidentes de emergencia, brindando auxilio a una persona herida y a dos ciudadanos con problemas de salud. Asimismo, el personal destacado en el municipio de Sacaba ejecutó una orden de aprehensión por asistencia familiar, trasladando al sindicado de manera inmediata al penal de San Pablo de Quillacollo.

El Comando Policial subrayó que el despliegue de seguridad no ha concluido. El operativo de control y patrullaje preventivo se mantendrá activo hasta las 24:00 horas de este domingo, con el objetivo de garantizar que el traslado de las actas electorales y el inicio del cómputo oficial se realicen sin mayores contratiempos en la capital y las provincias.

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