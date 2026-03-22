Aumenta el tráfico en Santa Cruz pese a restricciones por las elecciones

La circulación vehicular en la capital cruceña registró un incremento notable en las principales avenidas y calles del centro, pese a que existen restricciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la jornada de elecciones subnacionales.

El flujo de vehículos comenzó a normalizarse paulatinamente tras el cierre de las mesas de sufragio, aunque oficialmente la circulación se restablecerá a partir de las 00:00 de este lunes.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes incumplan la restricción de circulación sin la autorización correspondiente del TSE pueden ser sancionados con una multa de Bs 660, equivalente al 20% del salario mínimo nacional. Esta medida busca garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de las elecciones en todo el país.

Durante la jornada, se observó un tránsito constante de vehículos particulares, transporte público y motocicletas en avenidas como Cristo Redentor, Beni y Banzer, generando cierta congestión en horas pico.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos, priorizar el transporte público o la movilidad peatonal y respetar la normativa vigente, a fin de evitar sanciones y contribuir a un proceso electoral seguro.

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