Dos hombres y una mujer son las víctimas calcinadas en una vivienda de El Torno

El hecho ocurrió en el barrio Bolivia. Las víctimas aún no fueron identificadas y la FELCC busca esclarecer las causas del incendio.

Un trágico hecho se registró en el barrio Bolivia del municipio de El Torno, en Santa Cruz, donde tres personas, dos varones y una mujer, perdieron la vida calcinadas al interior de una vivienda.

El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a través de la Unidad de Delitos Contra la Vida, bajo la tipificación de homicidio, mientras se realizan pericias para determinar las causas del siniestro.

Incendio en la noche

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió la noche del sábado, entre las 21:30 y 22:00, cuando vecinos alertaron sobre un incendio que se registraba en una de las habitaciones del inmueble.

Tras el ingreso de los equipos de emergencia, se hallaron los cuerpos sin vida de las tres personas, quienes quedaron calcinadas.

Víctimas no identificadas

Hasta el momento, los cuerpos permanecen en la morgue judicial de la Pampa de la Isla, sin haber sido identificados.

Vecinos indicaron que las víctimas no serían residentes de la zona y que, presuntamente, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el hecho.

Investigación en curso

Durante la jornada del domingo, personal de la FELCC realizó operativos en diferentes sectores para ubicar a personas que habrían estado compartiendo con las víctimas, con el fin de recabar información clave.

Asimismo, peritos de Bomberos y de la unidad de homicidios trabajan para establecer si el incendio fue provocado y cuáles fueron las circunstancias exactas.

Hipótesis y pericias

El inmueble fue precintado mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados periciales para esclarecer lo ocurrido.

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