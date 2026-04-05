¿Por qué se repite la elección este domingo en 105 mesas en Santa Cruz?

Este domingo 5 de abril se lleva adelante la repetición de las elecciones subnacionales en 105 mesas del departamento de Santa Cruz, debido a irregularidades detectadas durante la jornada electoral previa.

En algunos casos se repetirán ambos niveles de elección, municipal y departamental, mientras que en la mayoría solo el departamental.

Del total, 98 mesas corresponden al municipio de San Ignacio de Velasco, tres a San Javier y cuatro a Santa Cruz de la Sierra.

La decisión fue asumida por las autoridades electorales tras identificar inconsistencias en el proceso de votación, entre ellas la utilización de papeletas incorrectas, observaciones en las firmas de las actas y otras irregularidades.

En el caso de San Ignacio de Velasco, el municipio más afectado, se detectó la distribución de papeletas que no correspondían a la circunscripción, lo que obligó a anular la votación en las mesas observadas y convocar a un nuevo proceso.

Las autoridades del Órgano Electoral explicaron que la repetición busca garantizar la transparencia del proceso y el respeto al voto ciudadano, asegurando que los resultados finales reflejen la voluntad popular sin cuestionamientos.

La repetición de votación no modificará el panorama electoral en la Gobernación, ya que el cómputo oficial alcanza el 99,71 % y está confirmada la segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad y bajo supervisión de delegados electorales, jurados de mesa y efectivos de seguridad, quienes realizan el control correspondiente en los recintos habilitados.

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