Tensión en Cochabamba: Denuncian cierres prematuros de mesas tras retrasos en la apertura

Mientras los primeros jurados electorales inician el conteo de votos en el departamento, durante el cierre de la jornada en diversos recintos de la ciudad, electores denunciaron que, pese a que las mesas abrieron con retraso por la mañana, los jurados procedieron al cierre antes de cumplir las ocho horas de funcionamiento estipuladas por ley.

En una unidad educativa del centro de la ciudad, el malestar era evidente. Ciudadanos que acudieron a votar minutos antes de las 17:00 se encontraron con las puertas de sus aulas cerradas y los precintos ya colocados.

"Yo vine a las 8 de la mañana y mi mesa seguía cerrada. Tuve que volver tarde porque esperaba a mi hermano que venía de Sacaba. Llegué a las 4:50 y ya estaba cerrada, cuando supuestamente debían cumplir las 8 horas. Abren tarde y cierran temprano, ¿cómo es eso posible?", reclamó un votante afectado, quien además denunció trato preferencial en algunos casos.

Los ciudadanos argumentan que si una mesa abre después de las 08:00 (hora oficial), el horario de cierre debe recorrerse proporcionalmente para garantizar el derecho al voto. Según los afectados, grupos de hasta 5 personas por mesa se vieron obligados a retirarse sin emitir su sufragio, siendo remitidos directamente al Órgano Electoral para tramitar sus certificados de impedimento o reclamos formales.

¿Qué dice la norma?

De acuerdo al Reglamento de Elecciones Subnacionales, las mesas de sufragio deben funcionar durante ocho horas continuas. Si la mesa inició su labor a las 09:00, legalmente debería permanecer abierta hasta las 17:00. No obstante, la normativa también indica que si no existen filas de espera al cumplirse el tiempo, los jurados pueden proceder al cierre de la mesa.

Este vacío en la comunicación entre jurados y ciudadanos que llegaron "al filo de la hora" está generando los primeros focos de conflicto de la tarde en la capital cochabambina.

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