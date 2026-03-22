¿Cuándo y a qué hora se reanudarán los viajes interdepartamentales?

Con el cierre de la jornada de votación en las Elecciones Subnacionales, una de las principales dudas de la población gira en torno al regreso de las actividades habituales, especialmente los viajes interdepartamentales.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Buen Gobierno, este tipo de viajes se mantuvieron suspendidos durante toda la jornada electoral. Sin embargo, su reanudación ya tiene horario definido: se prevé que el transporte interdepartamental vuelva a operar desde la madrugada de este lunes 23 de marzo.

Aunque en varias ciudades la circulación vehicular comenzó a normalizarse tras el cierre de mesas, el transporte de larga distancia sigue un cronograma específico previamente establecido.

En el caso de Cochabamba, la terminal de buses retomará sus operaciones desde las 04:00 de la mañana.

Por su parte, en La Paz y Santa Cruz, las terminales suelen operar desde las 03:00, por lo que se espera que los primeros viajes comiencen a partir de ese horario.

Así, el país pasa de la jornada electoral a la reactivación del movimiento en carreteras, en una transición marcada por la expectativa de miles de ciudadanos que esperan retomar sus viajes.

La recomendación es verificar horarios y disponibilidad con anticipación, ya que la demanda podría incrementarse en las primeras horas de reapertura.

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