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Centro de cómputo de La Paz comienza a recibir las actas electorales

Las salas del sistema electoral trabajan a plena capacidad con funcionarios que procesan la información enviada desde los recintos de votación.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 17:44

Foto: Sala Sirepre La Paz (RED UNO)
La Paz

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El Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) comenzó a recibir las primeras actas electorales del departamento de La Paz, en un trabajo continuo que se desarrolla en salas llenas de funcionarios encargados de procesar la información en tiempo real.

En el centro de cómputo, el personal técnico y operativo recibe, verifica y carga los datos enviados desde los distintos recintos de votación, en un proceso que avanza de manera progresiva conforme se consolidan los reportes desde provincias y municipios.

Desde el Tribunal Supremo Electoral se prevé que los primeros resultados preliminares comiencen a difundirse a partir de las 21:00, permitiendo a la ciudadanía conocer las tendencias iniciales de la votación, mientras continúa el cómputo oficial de actas en todo el departamento.

 

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