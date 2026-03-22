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Mesas no instaladas en Beni serán computadas como cero, informa el TSE

El Tribunal Supremo Electoral también analiza reportes de complicaciones logísticas en Santa Cruz antes de asumir una determinación sobre esas mesas en sala plena.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 18:00

Foto: Mesas de votación de Beni
Beni

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las mesas de votación que no fueron instaladas en el departamento del Beni serán registradas con valor cero en el sistema de resultados preliminares, como parte del procesamiento de datos conforme avanza el cierre de la jornada electoral.

“Las mesas que no se han aperturado, en el caso del Beni, por ejemplo, están computadas como cero”, señalaron desde el órgano electoral, al referirse a las incidencias registradas en ese departamento.

La autoridad explicó que los resultados se irán reportando de manera progresiva a medida que lleguen las actas desde los distintos recintos, permitiendo visualizar en tiempo real la votación de cada candidato.

Asimismo, el TSE informó que solicitó un informe al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz para evaluar problemas logísticos registrados en algunas mesas, cuya situación será analizada antes de asumir una determinación en sala plena.

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