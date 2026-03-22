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Policía ejecuta 149 órdenes de aprehensión mientras votaban; la mayoría por asistencia familiar

Las detenciones se realizaron en distintos recintos del país, principalmente por delitos como asistencia familiar, abuso sexual y narcotráfico.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 18:05

Foto: Hombre aprehendido en jornada electoral
La Paz

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Durante la jornada electoral, un total de 149 personas fueron aprehendidas en diferentes puntos del país tras ser detectadas con órdenes judiciales vigentes al momento de emitir su voto, informó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

“Han sido sorprendidos en el momento que sufragaban… el sistema arroja directamente los problemas judiciales que tienen”, señalaron desde la institución, al explicar que las detenciones se realizaron en los mismos recintos electorales y posteriormente los implicados fueron trasladados a centros penitenciarios.

De acuerdo con el reporte, los casos están vinculados principalmente a delitos como asistencia familiar, abuso sexual, tráfico de sustancias controladas y estafa, siendo la mayoría de los aprehendidos derivados a cárceles como San Pedro, mientras continúa el proceso judicial correspondiente en cada caso.

 

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