El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Julio César Torrez, acudió este domingo a emitir su voto en la unidad educativa Germán Busch, ubicada en la zona norte de la capital cruceña, en el marco de la jornada de elecciones subnacionales que se desarrolla en todo el país.

Tras sufragar, Torrez destacó el ambiente en el que se desarrolla el proceso electoral y lo calificó como una “fiesta democrática” para la población. “Estamos participando en la fiesta democrática de los cruceños. Estamos en plenas elecciones y llamamos a la población a que vaya y ejerza su derecho al voto”, manifestó.

Consultado sobre el desarrollo de la jornada, el candidato señaló que se percibe un clima de tranquilidad. “La jornada está tranquila, regular. Esperemos que todo siga así, que todo siga siendo una fiesta electoral”, afirmó.

Asimismo, indicó que aguardará los resultados en su casa de campaña, acompañado de su equipo de trabajo y su familia. En ese contexto, expresó su confianza en el trabajo del órgano electoral.

“Confiamos en el tribunal que haga un buen trabajo, como lo vemos hasta ahora”, sostuvo.

A pocas horas del cierre de la votación, Torrez reiteró su llamado a la ciudadanía para participar activamente del proceso. “Que participe, que es su fiesta también y que ejerzamos nuestro derecho al voto”, remarcó.

Finalmente, el candidato aseguró que respetará los resultados finales siempre que el proceso se desarrolle con normalidad y transparencia.

“Nosotros somos respetuosos. Hasta el momento hemos respetado todas las decisiones del tribunal y lo seguiremos haciendo”, concluyó.

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