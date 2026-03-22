David Castro: “Esperamos dar la sorpresa en las elecciones"

El candidato a concejal por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), David Castro, destacó la alta participación de la población cruceña durante la jornada de elecciones subnacionales, pese a las lluvias esporádicas registradas en el departamento.

En contacto con Red Uno, el también artista manifestó que su agrupación tiene buenas expectativas respecto a los resultados y expresó su confianza en que el proceso se desarrolle con normalidad.

“Esperamos dar la sorpresa y que la gente elija lo mejor para la ciudad de Santa Cruz”, señaló.

Asimismo, indicó que tras recorrer distintos recintos electorales evidenció un ambiente de tranquilidad, con una participación masiva y ordenada por parte de la ciudadanía.

En esta jornada, los bolivianos acuden a las urnas para elegir a 5.432 nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales, entre titulares y suplentes.

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