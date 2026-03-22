TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito BOMBEROS Accidente Cotoca

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

“Vienen tiempos mejores”: Luisa Nayar vota y llama a la ciudadanía a participar

La candidata al Concejo Municipal, Luisa Nayar, acudió a emitir su voto y  también aprovechó la ocasión para exhortar a la población a participar activamente en el proceso electoral.

Charles Muñoz Flores

22/03/2026 15:57

Luisa Nayar, candidata al Concejo Municipal. FOTO: FB Luis Nayar.

Escuchar esta nota

La jornada de elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo se desarrolla con participación ciudadana y llamados a fortalecer la democracia en distintos recintos de Santa Cruz de la Sierra. En este contexto, la candidata al Concejo Municipal, Luisa Nayar, acudió a emitir su voto en la Unidad Educativa María Vaca Diez, ubicada en la avenida Alemania entre segundo y tercer anillo.

Tras sufragar, Nayar destacó el cumplimiento del deber ciudadano y expresó su optimismo sobre el futuro del departamento. “Ya hemos cumplido con el deber ciudadano. Vienen tiempos mejores para Santa Cruz y la buena noticia es que los pícaros ya se van”, afirmó.

La candidata también aprovechó la ocasión para exhortar a la población a participar activamente en el proceso electoral. “Que asistan a votar a las urnas, que cumplan con su deber. Es importante asistir y fortalecer la democracia”, manifestó.

En cuanto al desarrollo del proceso, Nayar informó que su organización política cuenta con un amplio despliegue de control electoral. “Tenemos un 99,8% de cobertura en mesas con nuestros delegados y jefes de recinto, lo que permitirá un control exhaustivo de esta jornada”, indicó.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Manuel Saavedra, quien acompañó a Nayar durante la votación, resaltó el respaldo ciudadano recibido durante la campaña.

“Hemos sentido mucho cariño de la gente, mucho apoyo, y asumimos el compromiso de devolverlo con mejores días para esta tierra”, señaló.

Saavedra también subrayó la importancia de la participación ciudadana, pese a las condiciones climáticas. “Es fundamental que todos ejerzamos nuestro derecho. Aunque la lluvia no acompaña, también es una bendición”, expresó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD