“Vienen tiempos mejores”: Luisa Nayar vota y llama a la ciudadanía a participar

La jornada de elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo se desarrolla con participación ciudadana y llamados a fortalecer la democracia en distintos recintos de Santa Cruz de la Sierra. En este contexto, la candidata al Concejo Municipal, Luisa Nayar, acudió a emitir su voto en la Unidad Educativa María Vaca Diez, ubicada en la avenida Alemania entre segundo y tercer anillo.

Tras sufragar, Nayar destacó el cumplimiento del deber ciudadano y expresó su optimismo sobre el futuro del departamento. “Ya hemos cumplido con el deber ciudadano. Vienen tiempos mejores para Santa Cruz y la buena noticia es que los pícaros ya se van”, afirmó.

La candidata también aprovechó la ocasión para exhortar a la población a participar activamente en el proceso electoral. “Que asistan a votar a las urnas, que cumplan con su deber. Es importante asistir y fortalecer la democracia”, manifestó.

En cuanto al desarrollo del proceso, Nayar informó que su organización política cuenta con un amplio despliegue de control electoral. “Tenemos un 99,8% de cobertura en mesas con nuestros delegados y jefes de recinto, lo que permitirá un control exhaustivo de esta jornada”, indicó.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Manuel Saavedra, quien acompañó a Nayar durante la votación, resaltó el respaldo ciudadano recibido durante la campaña.

“Hemos sentido mucho cariño de la gente, mucho apoyo, y asumimos el compromiso de devolverlo con mejores días para esta tierra”, señaló.

Saavedra también subrayó la importancia de la participación ciudadana, pese a las condiciones climáticas. “Es fundamental que todos ejerzamos nuestro derecho. Aunque la lluvia no acompaña, también es una bendición”, expresó.

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