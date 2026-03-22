Atención: esta sería la fecha de la segunda vuelta si no hay ganador en gobernaciones

La jornada electoral no necesariamente marcará el final de la carrera por las gobernaciones. La expectativa ahora se traslada a lo que podría venir: una segunda vuelta que ya tiene fecha tentativa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que, si ningún candidato alcanza una victoria contundente, se convocará a una nueva votación en la tercera semana de abril, aproximadamente el 18 de abril, prolongando la definición de autoridades departamentales.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que este escenario se activará en caso de que ningún aspirante supere el 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo candidato. De no cumplirse estas condiciones, la decisión final quedará en manos de una segunda vuelta.

“La segunda votación se activará inmediatamente una vez se conozcan los resultados oficiales”, señaló la autoridad, dejando en claro que el proceso continuará sin pausas en los departamentos donde no haya un ganador claro.

A diferencia de las gobernaciones, las alcaldías se definirán por simple mayoría: el candidato con más votos será el ganador, sin necesidad de balotaje.

El calendario electoral mantiene la presión sobre los tiempos. El TSE recordó que todas las autoridades deben estar electas e instaladas antes de la primera semana de mayo, cuando concluye el mandato actual.

Así, mientras avanza el conteo, crece la expectativa: ¿quedará todo definido en esta jornada o Bolivia volverá a votar en abril? La respuesta se conocerá en los próximos días.

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