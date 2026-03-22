Uno Decide: Cochabamba alista el cómputo desde las 18:00

A minutos del cierre de la jornada electoral en Cochabamba, la vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Estela Vargas, informó que la votación se desarrolló con normalidad y una importante participación ciudadana en los distintos recintos habilitados del departamento.

“Cochabamba siempre ha dicho que es una ciudad pacífica y respetuosa de todo lo que son sus derechos”, señaló la autoridad, al resaltar el comportamiento de la población.

Vargas indicó que desde tempranas horas de la mañana se registró afluencia de votantes en los recintos electorales y que, cerca del cierre de la jornada, ya se iniciaban las últimas etapas de votación en algunos puntos, como el penal de San Sebastián Mujeres.

Asimismo, confirmó que la sala plena del TED Cochabamba comenzará sus labores a partir de las 18:00, momento en el que se dará inicio a la recepción de actas electorales para el cómputo oficial.

Las actas serán trasladadas junto al material electoral hasta el centro logístico habilitado, donde también podrán estar presentes los delegados de las organizaciones políticas, garantizando la transparencia del proceso.

La autoridad recordó que el conteo de votos se realizará de manera progresiva conforme lleguen las actas desde los diferentes municipios, en un proceso que permitirá consolidar los resultados oficiales en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play