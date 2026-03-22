Bono PEPE: Desde mañana deberás presentar este documento para cobrarlo

A partir de mañana, los padres y tutores que deseen cobrar el Bono Juancito Pinto, ahora denominado Bono PEPE, deberán presentar obligatoriamente el carnet de sufragio, según la nueva disposición emitida por las autoridades. Esta medida busca garantizar que solo los beneficiarios que participaron en las recientes elecciones subnacionales accedan al desembolso del beneficio.

El pago del bono de Bs. 150 está habilitado exclusivamente para los padres o tutores legales de estudiantes que recibieron este beneficio en 2025. Para realizar el cobro, el titular debe presentar su Cédula de Identidad original vigente junto con una fotocopia legible del documento.

La logística de pago se organizará estrictamente según la fecha de nacimiento del beneficiario registrado, un sistema de turnos diseñado para agilizar la atención y evitar aglomeraciones en las ventanillas bancarias.

Se recuerda a los beneficiarios la importancia de verificar la vigencia de sus documentos de identidad, ya que quienes tengan un carnet vencido tendrán como fecha límite el 30 de abril para regularizarlo y poder cobrar el monto.

El sistema informático de los bancos realizará una validación automática del historial del estudiante, confirmando la habilitación de cada familia y asegurando que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplieron con los criterios de permanencia escolar.

Finalmente, las autoridades reiteran que el trámite es estrictamente personal y no se permitirá delegar el cobro a terceras personas. Cumplir con todos los requisitos permitirá a las familias bolivianas completar el proceso de manera rápida y segura.

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