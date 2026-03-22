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Policial

Delegado de mesa falleció camino a su recinto electoral en Beni 

Según el comandante de la Policía Boliviana, el hombre sufrió un infarto dentro de su vehículo mientras se dirigía a su lugar de votación; a pesar del trágico suceso, la jornada continuó sin mayores incidentes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 17:55

Beni, Bolivia

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Un lamentable hecho se registró en la ciudad de Trinidad en el marco de la jornada electoral de este domingo. Un hombre de 52 años, que iba a cumplir funciones como delegado de mesa, falleció a primeras horas de la mañana mientras se dirigía a su recinto electoral.

El comandante general de la Policía informó que, de acuerdo con el diagnóstico médico, el deceso se produjo por un infarto agudo de miocardio

“Según el diagnóstico médico, un ciudadano de 52 años que iba a cumplir funciones como delegado de mesa, llegando al recinto electoral, lamentablemente sufre un infarto agudo de miocardio, lo cual provoca la muerte de manera inmediata”.

El hecho ocurrió dentro del vehículo del ciudadano y provocó la muerte de manera instantánea.

Las autoridades señalaron que el resto de la jornada electoral se desarrolló con normalidad, y que el personal policial se mantiene desplegado para garantizar la seguridad en todos los recintos y arterias de la ciudad.

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