Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo 22 de marzo en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia concluyó la jornada de este domingo 22 de marzo con una tendencia a la estabilidad tras experimentar variaciones moderadas desde las primeras horas de la mañana. Según los reportes de los portales especializados, el dólar paralelo mantiene una brecha significativa respecto a la cotización oficial.

Comportamiento del día según Dolarboliviahoy.com

El portal especializado mostró un inicio de jornada con una presión al alza que se fue matizando hacia el cierre:

A las cinco de la mañana: Estaba en Bs 9.41 para la compra y Bs 9.37 para la venta.

A mediodía: Se situó en Bs 9.39 para la compra y Bs 9.37 para la venta.

Al cierre del día: El valor final fue de Bs 9.40 para la compra y Bs 9.38 para la venta.

Cotización según Dolarboliviahoy.com

Tendencia en tiempo real: Bolivianblue.net

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real reflejó una dinámica similar, aunque con valores ligeramente superiores en el segmento de compra al finalizar la tarde:

A las cinco de la mañana: Inició en Bs 9.40 para la compra y Bs 9.28 para la venta.

A mediodía: Se mantuvo en Bs 9.39 para la compra y Bs 9.37 para la venta.

Última actualización: El sitio fijó su cierre en Bs 9.41 para la compra y Bs 9.38 para la venta.

Informe de la plaaforma bolivianblue.net

La estabilidad observada entre el mediodía y el cierre sugiere una pausa en la volatilidad que suele caracterizar al mercado paralelo durante los fines de semana, periodo en el que la actividad bancaria oficial es nula. Sin embargo, se recomienda seguir de cerca la apertura de los mercados este lunes para determinar si la tendencia alcista de las primeras horas de hoy se retoma durante la semana laboral.

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