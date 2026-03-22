Votar con estilo: joven llega en vestido de ensueño y se vuelve viral

La jornada electoral estuvo llena de participación, filas y compromiso ciudadano, pero también dejó momentos inesperados que captaron la atención en redes sociales.

Uno de ellos fue protagonizado por una joven que decidió acudir a emitir su voto con un llamativo vestido de ensueño, generando sorpresa y admiración entre quienes se encontraban en el recinto.

El atuendo, amplio y elegante, recordaba a los tradicionales vestidos de quinceañera, lo que hizo que la joven destacara de inmediato entre los votantes. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en el lugar como en plataformas digitales.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar, destacando su estilo y la originalidad de presentarse a cumplir con el deber ciudadano de una forma tan particular.

En una jornada donde miles de personas acudieron a las urnas, esta escena demostró que el voto también puede ser una expresión de identidad, estilo y personalidad.

Porque en estas elecciones, algunos votaron… y otros también brillaron.

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