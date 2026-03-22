¡No des vueltas! Consulta aquí tu recinto y mesa de sufragio con un solo clic

A pocos días de las elecciones subnacionales previstas para este 22 de marzo, el Órgano Electoral recuerda a la ciudadanía que ya está habilitada la plataforma digital para consultar el recinto y la mesa de sufragio de manera rápida y sencilla.

En estos comicios, los bolivianos elegirán a gobernadores en los nueve departamentos, además de asambleístas, alcaldes municipales y concejales.

El único requisito para emitir el voto es presentar la cédula de identidad vigente el día de la elección.

Para evitar filas o confusiones de último momento, las autoridades recomiendan a la población verificar con anticipación su lugar de votación.

Para hacerlo, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma habilitada https://yoparticipo.oep.org.bo/ o haciendo clic AQUÍ , completar los datos solicitados —número de documento de identidad, fecha de nacimiento y el código captcha— y hacer clic en “consultar”.

Una vez realizado el procedimiento, el sistema mostrará la información registrada en el padrón electoral, incluyendo el recinto y la mesa asignada. Por ejemplo, el sistema puede indicar datos como: “Recinto Electoral Escuela San Carlos, Mesa de Sufragio 05”.

Quienes no participen en la jornada electoral deberán pagar una multa de 660 bolivianos, además de enfrentar restricciones temporales para realizar trámites bancarios y administrativos.

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