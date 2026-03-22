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Instalan sala plena en La Paz y declaran cuarto intermedio hasta las 19:30

El proceso es asumido por el Tribunal Supremo Electoral ante la ausencia de vocales departamentales, mientras comienzan a llegar las primeras actas.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 18:47

Foto: captura de video
La Paz

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La sala plena fue instalada en el departamento de La Paz para dar inicio al cómputo oficial de votos, con la aplicación del procedimiento de “puesta en cero” del sistema, paso previo al conteo de actas provenientes de los distintos recintos electorales.

El proceso es llevado adelante por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que asumió las funciones del Tribunal Electoral Departamental ante la falta de designación de vocales en La Paz, garantizando la continuidad del cómputo en una sesión pública y permanente.

Sin embargo, ante la falta de llegada de actas al centro de cómputo, la sala plena declaró un cuarto intermedio hasta las 19:30, a la espera de recibir el material electoral necesario para continuar con el proceso de verificación y carga de datos.

 

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