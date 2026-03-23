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Llegan las primeras maletas electorales de Tarija al centro de cómputo

El material llega bajo resguardo policial y marca el inicio del proceso de recepción de actas en el departamento.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 20:12

Foto: Llega el sobre de seguridad en Tarija
Tarija

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A las 19.45 llegaron las primeras maletas electorales al centro de cómputo en Tarija, marcando el inicio del traslado del material desde los distintos recintos de votación tras el cierre de la jornada electoral.

El arribo de las maletas se realiza bajo resguardo policial, garantizando la cadena de custodia y la seguridad del material, mientras las autoridades electorales supervisan la recepción y verificación de las actas en esta etapa clave del proceso.

Se prevé que el material continúe llegando de manera progresiva durante las próximas horas, conforme avance el traslado desde las diferentes regiones del departamento para su posterior procesamiento en el sistema de cómputo.

 

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