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El Alto retoma el transporte tras la jornada electoral

Minibuses, taxis y trufis reanudan gradualmente el servicio en Ciudad Satélite, mientras se normaliza la circulación vehicular.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 20:17

El Alto

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Tras la conclusión de la jornada electoral, la ciudad de El Alto comienza a retomar su ritmo habitual, con la reactivación progresiva del transporte público en sectores como Ciudad Satélite, donde minibuses, taxis y trufis ya circulan con mayor frecuencia.

En este punto, se observa el retorno paulatino de los vehículos que conectan con la ciudad de La Paz, especialmente hacia zonas como San Pedro, mientras los ciudadanos retoman sus actividades y se movilizan para regresar a sus hogares o realizar compras.

Asimismo, se evidenció mayor flujo vehicular y presencia de personas en las calles, en un proceso gradual de normalización tras las restricciones propias de la jornada electoral, caracterizada por la participación ciudadana y la posterior reactivación de la dinámica urbana en la ciudad alteña.

 

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