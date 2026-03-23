Messi no se detiene: ya suma 71 goles de tiro libre y acecha el récord histórico

Cuando el balón se detiene y todo el estadio contiene la respiración, aparece él. Lionel Messi volvió a demostrar que el tiro libre es su territorio y firmó otro golazo que lo acerca aún más a la cima histórica.

El capitán argentino fue clave en la remontada del Inter Miami frente a New York City FC en la MLS. Su tanto, en condición de visitante, no solo encaminó el triunfo, sino que también agrandó su legado.

Con este nuevo gol, Messi alcanzó los 71 tantos de tiro libre en su carrera profesional, una cifra que lo coloca cada vez más cerca del récord absoluto.

La cima está en manos del brasileño Marcelinho Carioca, quien suma 78 goles. Por delante también aparecen Roberto Dinamite con 75 y Juninho Pernambucano con 72, lo que deja a Messi a un paso del podio histórico.

Más atrás figuran nombres ilustres como Cristiano Ronaldo (63) y Diego Armando Maradona (61), lo que dimensiona aún más el logro del rosarino.

El gol no solo sirvió para sumar tres puntos importantes tras la reciente eliminación en la Concachampions, sino también para confirmar que, a sus 30 y tantos, Messi sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol.

Ahora, con la mira puesta en la próxima fecha FIFA, el argentino viajará para sumarse a su selección. Pero deja claro algo: cada tiro libre suyo no es solo una jugada… es historia en construcción.

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