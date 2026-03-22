Un operativo de control en la Terminal de Buses de Tarija permitió descubrir un nuevo intento de tráfico de drogas mediante encomiendas, utilizando equipos aparentemente comunes para ocultar sustancias ilícitas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que, durante la inspección de paquetes enviados por distintas empresas, se identificaron cuatro cajas de cartón que contenían compresoras de aire.

Al revisar el interior de los equipos, los efectivos hallaron ocho paquetes con una sustancia que, tras las pruebas de campo, dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína, según el reporte oficial.

El hallazgo evidencia nuevas modalidades utilizadas por redes de narcotráfico, que buscan evadir controles camuflando la droga en objetos de uso cotidiano.

Narcotráfico en encomiendas: así camuflaban sustancias controladas en compresoras de aire. Foto Felcn.

Tras el operativo, el caso fue remitido al Ministerio Público, que inició la investigación correspondiente para identificar a los responsables y determinar el origen y destino de la sustancia.

El procedimiento se enmarca en los controles permanentes que realizan las fuerzas antidroga en terminales y puntos de envío, en una lucha constante contra el tráfico de sustancias ilícitas en el país.

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