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¿No votaste? Esto debes hacer de inmediato para evitar multas

Ciudadanos que no acudieron a las urnas deben tramitar el certificado de impedimento en el TED. Este documento será clave para evitar sanciones y realizar trámites en los próximos meses.

Silvia Sanchez

22/03/2026 18:34

¿No votaste? Esto debes hacer de inmediato para evitar multas. Red Uno.
Bolivia

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Mientras millones de ciudadanos cumplieron con su deber en las urnas, otro grupo ahora enfrenta una tarea urgente: regularizar su situación para evitar sanciones.

Quienes no pudieron votar en las elecciones deben tramitar el certificado de impedimento de sufragio, un documento indispensable que justifica la inasistencia y evita multas establecidas por la normativa electoral.

Desde este lunes, largas filas comienzan a formarse en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de todo el país, donde los ciudadanos acuden para obtener este certificado.

El trámite es personal y sencillo: el único requisito es presentar la cédula de identidad original y explicar el motivo por el cual no se pudo emitir el voto. Este justificativo será evaluado para la emisión del documento.

El plazo para gestionar el certificado es de 30 días calendario, por lo que las autoridades recomiendan no dejar el trámite para último momento.

Este documento cobra aún más importancia porque, junto al certificado de sufragio, será exigido para realizar distintos trámites en entidades bancarias, instituciones públicas e incluso algunas privadas durante los próximos meses.

Así, tras las elecciones, el proceso no termina en las urnas. Para quienes no votaron, el siguiente paso es claro: acudir al TED y obtener el certificado de impedimento.

No hacerlo puede traducirse en multas y dificultades para realizar gestiones básicas. Actuar a tiempo marcará la diferencia.

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