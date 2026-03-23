Maratónica jornada: Segip emite más de 17 mil trámites en jornada electoral

En una jornada marcada por largas filas y alta afluencia de ciudadanos, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) logró emitir 17.743 trámites en todo el país, durante la atención extraordinaria realizada el sábado 21 de marzo.

La mayoría de los servicios correspondieron a la emisión de cédulas de identidad, con un total de 17.233 documentos entregados. A ello se suman 415 trámites realizados mediante estaciones automatizadas EDA, 91 licencias de conducir emitidas en ED10 y cuatro en plataforma regular.

El movimiento fue intenso en todo el territorio nacional. La Paz lideró la demanda con 5.369 trámites, seguida por Santa Cruz con 4.443 y Cochabamba con 2.887. Otros departamentos también registraron una importante participación: Oruro (1.237), Potosí (1.041), Tarija (1.028), Chuquisaca (858), Beni (714) y Pando (166).

Para responder a esta demanda, el Segip habilitó 99 oficinas permanentes y 11 semipermanentes, con atención continua de 07:00 a 15:00. Además, mantuvo operativas las estaciones EDA en las nueve capitales, disponibles las 24 horas para la reposición rápida de documentos.

Esta jornada extraordinaria se desarrolló en la antesala de las elecciones subnacionales, facilitando que miles de ciudadanos puedan contar con su documentación y participar en el proceso electoral.

Mira la programación en Red Uno Play