Intentó votar por su primo a cambio de una gallina y terminó aprehendido

Un insólito hecho delictivo marcó la jornada electoral en Oruro tras la aprehensión de un hombre que intentó suplantar la identidad de su primo para sufragar ilegalmente.

El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que, tras ser descubierto, el sujeto confesó haber accedido al engaño porque le prometieron una gallina a cambio de su voto.

Este caso de suplantación fue el único incidente de carácter electoral registrado durante lo que la autoridad calificó como una "verdadera fiesta democrática". Morales señaló que el Ministerio Público actuó de inmediato ante este delito, procediendo a la detención del ciudadano que ahora enfrenta las consecuencias legales de su decisión.

Más allá de este suceso particular, el despliegue fiscal permitió capturar a seis personas que estaban declaradas rebeldes por delitos de estafa, robo agravado y violación. Entre los aprehendidos destaca un sujeto con mandamiento de condena vigente, quien fue trasladado directamente al recinto penitenciario tras ser identificado en su centro de votación.

La vigilancia ministerial se mantendrá activa hasta que todas las actas sean entregadas a la corte electoral para el conteo y verificación final. El fiscal Morales destacó que, salvo estas capturas y la suplantación por la gallina, "no han existido problemas mayores" durante el proceso de escrutinio que avanza en estas horas.

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