Escanea el QR y sigue en vivo los resultados preliminares de las Elecciones Subnacionales

La espera terminó y la información ya está al alcance de todos. Desde las 21:00 de este domingo, la ciudadanía puede seguir en tiempo real los resultados preliminares de las elecciones subnacionales a través del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE).

Habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), este sistema digital permite conocer de manera ágil, transparente y confiable cómo avanza el conteo de votos en todo el país.

Tras el cierre de mesas a las 16:00, los jurados electorales iniciaron el escrutinio, mientras que el TSE y los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) activaron sus salas plenas, dando inicio al proceso de cómputo.

A partir de ese momento, los datos comienzan a fluir progresivamente hacia el SIREPRE, donde pueden ser consultados por cualquier ciudadano.

📲 ¿Cómo acceder?

Escanea el código QR habilitado

O ingresa directamente al portal oficial: https://sirepre.oep.org.bo/

Es importante recordar que el SIREPRE muestra resultados preliminares, por lo que no reemplaza al cómputo oficial, que es el único con validez legal.

Sin embargo, se convierte en la principal herramienta para seguir el pulso de la elección minuto a minuto.

Hoy, más que nunca, la información está en tus manos: solo necesitas un clic… o un escaneo.

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