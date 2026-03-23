Atención La Paz: estas vías estarán cerradas por el Día del Mar

La ciudad de La Paz tendrá restricciones en la circulación vehicular este lunes 23 de marzo debido a la realización del desfile cívico por el Día del Mar.

La Alcaldía informó que el cierre se aplicará en la avenida 20 de Octubre, en el tramo comprendido entre las calles Aspiazu y Campos, en la zona de Sopocachi. La restricción estará vigente desde las 06:00 hasta las 16:00, por lo que se recomienda a la población tomar rutas alternas y prever sus desplazamientos.

El desfile contará con la participación de unidades educativas, aunque con modificaciones. El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que se ha instruido la presencia de delegaciones reducidas de estudiantes, con el fin de mantener la tradición sin generar grandes concentraciones.

El Día del Mar es una fecha de profunda significación para el país, en la que se recuerda la pérdida del litoral boliviano y la defensa histórica de Calama liderada por Eduardo Abaroa.

La jornada combinará actos cívicos, memoria histórica y movimiento ciudadano, por lo que las autoridades insisten en la importancia de planificar los traslados y respetar las disposiciones de tránsito.

Un día de homenaje… que también transformará la dinámica de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play