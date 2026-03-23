Impactante choque con un tren: Un muerto y dos jóvenes sobrevivieron de milagro

Lo que parecía un viaje más terminó en tragedia. Un joven de 20 años murió y otros dos resultaron heridos luego de que el vehículo en el que se trasladaban fuera embestido por un tren en el sur de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca de las 00:40 del domingo, en el cruce de República de Chile y José Manuel Estrada, en el barrio Bouchard. Por causas que aún se investigan, una formación ferroviaria impactó contra el lateral derecho de un automóvil, provocando un choque de gran magnitud.

La violencia del impacto fue tal que el vehículo fue arrastrado varios metros sobre las vías y quedó completamente destruido.

La víctima fatal fue identificada como Agustín F., quien viajaba como acompañante y murió en el lugar. Su cuerpo tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos Zapadores utilizando herramientas hidráulicas.

En medio de la escena, los otros dos jóvenes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Ambos presentaban heridas leves y fueron asistidos en el lugar por personal médico.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, lo que obligó a desplegar un operativo de seguridad para resguardar el área y garantizar el trabajo de los equipos de emergencia.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Una madrugada marcada por el dolor, que vuelve a poner en foco los riesgos en los cruces ferroviarios y la fragilidad de la vida en cuestión de segundos.

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