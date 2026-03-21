Operativo masivo rescata a más de 300 perros y gatos en el condado de Los Ángeles

Más de 300 perros y gatos fueron rescatados este viernes en un operativo realizado por autoridades del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, tras denuncias por presuntas condiciones inadecuadas en una propiedad.

El Departamento de Control y Cuidado de Animales (DACC) informó que, tras una evaluación en el lugar, se contabilizaron 250 perros y 66 gatos, aunque la cifra se mantiene como preliminar.

Operativo e investigación

La intervención se inició alrededor de las 07:00 en una vivienda ubicada en la comunidad de Lake Hughes, con la participación de más de 70 funcionarios.

Según la fiscalía del condado, el operativo responde a una investigación por posibles casos de negligencia y hacinamiento en el cuidado de los animales.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni cargos formales.

Atención a los animales

Los animales rescatados están siendo evaluados por personal veterinario y serán trasladados a centros especializados o hospitales, según su estado de salud.

Las autoridades también solicitaron apoyo de la ciudadanía para colaborar con el proceso de rescate y rehabilitación.

Antecedentes

El DACC ha participado en operativos similares en el pasado, incluyendo rescates masivos de animales en casos de acumulación y emergencias como incendios forestales.

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