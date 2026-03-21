“Me falté a la universidad y dejé el trabajo”: Hincha viaja desde EE.UU. para alentar a la Verde

La selección boliviana de fútbol comienza a sentir el calor de su hinchada en Monterrey, México, a pocos días del repechaje mundialista frente a Surinam. Entre los seguidores, algunos llegaron desde Estados Unidos para acompañar al equipo, dejando temporalmente sus trabajos y estudios.

Gabriel, hincha de la Verde, relató a Red Uno:

“Llegamos desde Michigan e Illinois, hicimos escala para estar acá con la Verde. Nos estamos faltando a la universidad y al trabajo por alentar a la selección, eso es lo de menos, ya que esto es una experiencia única. En el ’93 no estaba ni en planes, es la primera vez que vivimos algo así”.

Otro seguidor, Daniel, también compartió su entusiasmo:

“Es la primera vez que vengo a México. Hemos venido para apoyar a la selección, hace 32 años que no clasificamos y muchos ni habíamos nacido. Todos alentemos y que gane la selección boliviana”.

De esta manera, poco a poco la afición boliviana empieza a reunirse en territorio azteca, consolidando un ambiente de apoyo que acompañará al equipo el jueves 26 de marzo desde las 18:00 en el estadio Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, para el decisivo duelo contra Surinam.

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