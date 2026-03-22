Rodrigo de Paul derrite redes: compartió fotos sin filtro y sin maquillaje de Tini en su cumpleaños

El amor volvió a conquistar las redes. Rodrigo de Paul sorprendió con un emotivo mensaje dedicado a Tini Stoessel, quien celebró sus 29 años rodeada de cariño y complicidad.

El mediocampista compartió una serie de imágenes que muestran el lado más íntimo y cotidiano de la artista. Entre ellas, destacó una fotografía en la que Tini aparece sin maquillaje, natural y sonriente, una postal que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Pero no fue la única. También publicó momentos juntos: en la cama, a los besos, saliendo de una pileta, jugando con sus perros y disfrutando de la playa. Incluso, un video mostró a la cantante en una escena espontánea, sentada en el piso acomodando ropa, reaccionando con una mueca al notar que estaba siendo filmada.

“Feliz cumple a mi persona favorita”, escribió De Paul, antes de dedicarle un mensaje cargado de sentimiento:

“Brindo por tu incansable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre… Te amo, mi vida”.

La respuesta no tardó en llegar. Tini, conmovida, contestó:

“Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”.

El intercambio, lleno de amor y complicidad, no solo confirmó el gran momento de la pareja, sino que también emocionó a miles de fans, que convirtieron el gesto en uno de los más comentados del día.

Porque a veces, detrás de la fama, lo que más conecta… es lo más real.

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