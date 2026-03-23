“Gobernaré para todos”: Dockweiler lidera el conteo y marca su línea política

Con el 23,40% de respaldo en el conteo preliminar, César Dockweiler se perfila como el próximo alcalde de La Paz y afirmó que su gestión estará enfocada en la unidad y en una nueva forma de hacer política.

“Muchas gracias a mi ciudad La Paz por darnos esta posibilidad de poder trabajar de manera conjunta”, expresó, tras conocerse los resultados que lo ubican en el primer lugar.

El candidato reconoció que el escenario electoral estuvo marcado por una fuerte fragmentación del voto.

En esa línea, aseguró que su administración será inclusiva.

“César Dockweiler va a ser un alcalde para todos los ciudadanos”, afirmó, remarcando que su compromiso es gobernar sin distinción política.

Respecto al contexto electoral, atribuyó la dispersión del voto a la multiplicidad de candidaturas y a una campaña marcada por ataques.

Dockweiler también enfatizó el enfoque de su propuesta política.

“La Paz no ha elegido socialismo, ha elegido humanismo, ha elegido una forma de hacer política apegada a la ética”, manifestó.

Sobre la gobernabilidad, indicó que buscará coordinación con el Concejo Municipal argumentando que “si los concejales tienen un compromiso con la ciudad, va a ser muy fácil trabajar; si priman intereses personales, será complicado”.

Agregó que buscará eliminar la corrupción para tener un 40% más de recursos, además de mejorar la eficiencia y coordinar con el sector privado.

El candidato también adelantó que buscará una relación fluida con el Gobierno nacional, solicitando una reunión para alinear programas y proyectos que beneficien a la población.

Finalmente, envió un mensaje a quienes no votaron por su propuesta.

“Vamos a demostrar que sí se puede hacer política de manera diferente y vamos a gobernar para todos”, concluyó.

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