Dockweiler encabeza la Alcaldía de La Paz y Revilla la Gobernación, según cómputo

Con más del 98% de actas computadas en la capital paceña y más del 90% en El Alto y la Gobernación, los resultados preliminares marcan tendencias claras en las principales candidaturas.
23/03/2026 7:02
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El avance del escrutinio oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED) perfila a los candidatos con mayor respaldo en las elecciones subnacionales en el departamento de La Paz, con porcentajes que ya superan el 90% de actas procesadas.
En la alcaldía de La Paz, con el 98,22% del cómputo, César Dockweiler se posiciona en primer lugar con el 23,40%, seguido por Iván Arias con el 13,91%, Waldo Albarracín con el 13,24% y Miguel Roca con el 12,55%.
Para la alcaldía de El Alto, también con más del 90% de actas escrutadas, Eliser Roca encabeza la votación con el 17,88%, mientras que Gabriel Mamani alcanza el 14,27%.
Atrás se ubican Esteban Pati con el 7,62% y Freddy Mamani con el 7,07%.
En cuanto a la Gobernación de La Paz, los resultados preliminares también muestran una tendencia definida con Luis Revilla a la cabeza con el 20,20%. Le siguen René Yahuasi con el 8,89%, Antonio Riveros con el 8,81% y Félix Patzi con el 8,65%.
Con estos datos, las autoridades electorales continúan el cómputo oficial mientras se espera la consolidación de los resultados finales en las próximas horas.
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