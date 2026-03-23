TEMAS DE HOY:
Elecciones subnacionales 2026 atragantamiento coca Cochabamba

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

La Paz: Dockweiler afirma: “No han elegido socialismo”

El candidato destacó la tendencia favorable en el conteo preliminar y aseguró que la ciudad apostó por una propuesta distinta de gestión.

Juan Marcelo Gonzáles

22/03/2026 22:39

Foto: César Dockweiler candidato a la Alcaldía de La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El candidato a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler, por Innovación Humana, afirmó que se perfila como el favorito en el conteo preliminar de votos y aseguró que la ciudadanía eligió una alternativa distinta a la política tradicional.

No han elegido socialismo… han elegido Innovación Humana”, sostuvo el postulante, al señalar que la tendencia se ha mantenido desde las primeras actas y que existe confianza en los resultados que se vienen consolidando.

Dockweiler también remarcó que la población optó por “hacer política de manera diferente”, con énfasis en planificación, ética y trabajo en territorio, además de agradecer a su equipo y a los votantes por el respaldo recibido durante la jornada electoral.

Asimismo, indicó que en los próximos días iniciará acciones como reuniones institucionales y el proceso de transición, mientras se aguarda el avance del cómputo oficial que confirmará los resultados en la ciudad de La Paz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Uno de película

23:30

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Uno de película

23:30

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD