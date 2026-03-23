La Paz: Dockweiler afirma: “No han elegido socialismo”

El candidato a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler, por Innovación Humana, afirmó que se perfila como el favorito en el conteo preliminar de votos y aseguró que la ciudadanía eligió una alternativa distinta a la política tradicional.

“No han elegido socialismo… han elegido Innovación Humana”, sostuvo el postulante, al señalar que la tendencia se ha mantenido desde las primeras actas y que existe confianza en los resultados que se vienen consolidando.

Dockweiler también remarcó que la población optó por “hacer política de manera diferente”, con énfasis en planificación, ética y trabajo en territorio, además de agradecer a su equipo y a los votantes por el respaldo recibido durante la jornada electoral.

Asimismo, indicó que en los próximos días iniciará acciones como reuniones institucionales y el proceso de transición, mientras se aguarda el avance del cómputo oficial que confirmará los resultados en la ciudad de La Paz.

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