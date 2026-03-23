La Paz: largas filas para tramitar certificado de impedimento

Desde tempranas horas de hoy, largas filas se registran en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, donde decenas de ciudadanos buscan obtener su certificado de impedimento tras no haber podido emitir su voto en la jornada electoral.

De acuerdo con la información brindada por la institución, la atención se realiza desde las 08:00 hasta las 16:00, y los ciudadanos deben presentar documentación que respalde el motivo de su inasistencia.

Entre los requisitos, se contempla la presentación de certificados médicos, boletos de viaje o constancias laborales, dependiendo del caso. Este documento resulta indispensable para realizar distintos trámites posteriores como transacciones bancarias.

“Yo llegué a la votación. El problema es que me dieron una mala información por mi apellido. Yo hice una fila muy larga y no era mi mesa. Ya estaba sobre la hora y se cerró”, contó una mujer que hacía fila, tras indicar que el hecho ocurrió en el colegio Calama de El Alto.

Las filas, que incluso rodean la cuadra en inmediaciones de la avenida 20 de Octubre y JJ Pérez, reflejan la alta demanda del documento. Según se informó, la población cuenta con un plazo de 30 días para tramitar el certificado de impedimento.

Por el momento, se prevé que la atención sea de lunes a viernes, aunque no se descarta que las autoridades puedan ampliar los días en función de la demanda registrada en las primeras jornadas.

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