Otto Ritter rompe los pronósticos y fuerza el balotaje: "Los cruceños no entendemos de imposibles"

El panorama político en Santa Cruz ha dado un giro determinante tras conocerse los resultados preliminares al 90% emitidos por el Órgano Electoral Plurinacional. Otto Ritter, candidato por Santa Cruz para Todos, celebró la consolidación de una segunda vuelta electoral frente a su rival, Juan Pablo Velasco.

“Los datos que tenemos son prácticamente los mismos del Tribunal Supremo Electoral; podemos confirmar que habrá una segunda vuelta”, afirmó el candidato ante una multitud entusiasta.

Ritter destacó que este logro representa un quiebre frente a las encuestas previas que lo situaban lejos de la pelea por el sillón departamental.

Con un tono emotivo, el líder de SPT recordó que su campaña comenzó enfrentando un escepticismo generalizado sobre sus posibilidades reales de éxito. “Nos decían que participar era imposible y que ya todo estaba definido, pero los cruceños no entendemos de imposibles”, sentenció el aspirante a la Gobernación.

Ritter fue enfático al señalar que el departamento requiere un liderazgo sólido y experimentado para los desafíos que se avecinan en los próximos años.

“Santa Cruz no está para improvisaciones, Santa Cruz está para gobernar”, aseguró mientras delineaba su estrategia para el balotaje inminente.

La agenda para las próximas semanas se centrará en profundizar el contacto directo con la ciudadanía y alcanzar los rincones del departamento que no fueron visitados. “Vamos a trabajar escuchando a la gente y aprovecharemos de recorrer los lugares donde no pudimos ir en la primera elección”, prometió el candidato.

Finalmente, el aspirante hizo un llamado a la cohesión social para superar la polarización y construir un proyecto común para la región. “Santa Cruz necesita unidad y no puede darse el lujo de desperdiciar a ninguno de sus valores”, concluyó Ritter al cerrar la jornada electoral.

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