Juan Pablo Velasco tras el 90% del Sirepre: "Esta Santa Cruz la construiremos todos juntos"

El candidato a la Gobernación por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, expresó su gratitud hacia la ciudadanía tras conocerse los resultados preliminares al 90% emitidos por el OEP. El líder político destacó el apoyo de diversos sectores sociales, desde productores hasta transportistas, para avanzar hacia la siguiente etapa electoral.

“Agradecimiento total a toda Santa Cruz, a las mujeres, a los productores, a los campesinos, a los emprendedores, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los gremialistas, a los transportistas que están pasando un momento complicado”, manifestó el candidato. Velasco enfatizó que su proyecto busca integrar a todos los habitantes del departamento en una visión común de progreso y bienestar.

“Esta Santa Cruz es la que vamos a construir todos juntos por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de la Santa Cruz que merecemos”, declaró con optimismo sobre el rumbo de su campaña.

El aspirante reafirmó que la región requiere mayores esfuerzos institucionales y concluyó: “Merecemos mucho más, quiero agradecerles a todos”.

Velasco ahora deberá medirse en una segunda vuelta contra su contrincante, Otto Ritter, para definir quién liderará la administración departamental. Por su parte, Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora, resaltó la confianza depositada por el pueblo cruceño en el plan de gobierno presentado por su sigla. “Muy agradecida con este hermoso pueblo cruceño que ha depositado su voto de confianza en este proyecto que junto a JP Velasco presentamos a nuestro departamento para forjar mejores días”, señaló la vocera.

Aguirre destacó que el objetivo central es generar oportunidades para jóvenes y garantizar seguridad a las mujeres y dignidad a los adultos mayores. “Tenemos sentimientos de amor, gratitud, de orgullo, de respeto por las oportunidades que esta hermosa tierra le da a propios y extraños, gracias Santa Cruz”, finalizó la candidata.

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